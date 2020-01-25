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Политика

25 января, 17:08

В Минобороны отреагировали на "перехват" американцами российского генерала в Сирии

политика происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/AP Photo

В министерстве обороны России прокомментировали "перехват" американцами российской автоколонны в Сирии. Об этом информирует РИА Новости.

В ведомстве отметили, что инцидент близ города Манбидж действительно произошел около года назад. В то время местность была под контролем коалиции во главе с США, курдских отрядов и сирийских правительственных войск.

В Минобороны добавили, что в настоящее время между военными из РФ и США в Сирии сложились нормальные и профессиональные отношения.

"Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне – где действуют российские военнослужащие. Возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по существующим каналам деконфликтинга", – отметили в ведомстве.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что порядка года назад военнослужащие Штатов "перехватили" российского генерала в районе сирийского города Манбидж. Он отметил, что в ходе операции все решалось по военным каналам.

В октябре прошлого года Кремль обвинил США в предательстве курдов в Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что последние несколько лет американцы были самыми близкими союзниками курдов, а впоследствии бросили их.

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