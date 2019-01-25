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16:45

Посол Венесуэлы заявил о поддержке Мадуро армией

политика

16:45

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Фото: ТАСС/EPA/Cristian Hernández

Армия Венесуэлы встанет на защиту независимости страны в условиях иностранного вмешательства. Такое мнение высказал посол в России Карлос Рафаэль.

"Боливарианские национальные вооруженные силы полностью уважают Конституцию и прекрасно понимают, какую роль она должна играть в этом процессе. И это не что иное, как защита нашей независимости любой ценой, защита нашего народа, нашей страны от любого иностранного вмешательства", – цитирует RT представителя дипмиссии. По его словам, "нет абсолютно никакого риска", что военные переметнутся на сторону самопровозглашенного президента.

23 января во время многотысячной демонстрации против президента Николаса Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В этот же день прошли столкновения между демонстрантами и силовиками.

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Гуайдо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились. МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и его венесуэльский коллега Николас Мадуро не обсуждали тему возможной финансовой или военной поддержки. Телефонный разговор двух лидеров состоялся вечером 24 января. В ходе разговора Путин отметил, что вмешательство в дела государства грубо нарушает основополагающие нормы международного права.

политика

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