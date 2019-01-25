Путин и Мадуро не обсуждали тему возможной финансовой поддержки Венесуэлы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его венесуэльский коллега Николас Мадуро не обсуждали тему возможной финансовой или военной поддержки Венесуэлы, сообщает ТАСС.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся вечером 24 января. В ходе разговора Путин отметил, что вмешательство в дела государства грубо нарушает основополагающие нормы международного права.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия призывает все страны воздержаться от мысли о вооруженном вмешательстве в Венесуэлу.

23 января спикер парламента Венесуэлы, оппозиционный политик Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. Это спровоцировало ожесточенные столкновения между демонстрантами и силовиками.