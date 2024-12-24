Депутат ГД Плякин вносит законопроект об индексации штрафов для чиновников

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Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Владимир Плякин вносит в палату парламента проект, который предлагает проиндексировать штрафы для чиновников, передает ТАСС.

Согласно пояснительной записке инициатива предусматривает повышение в полтора раза штрафов для чиновников за оскорбления граждан. Помимо этого, предлагается увеличить в два раза штрафы государственным служащим за игнорирование обращений граждан.

Ранее депутаты ГД от фракции ЛДПР вместе с председателем Леонидом Слуцким внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает штрафовать муниципальных чиновников за несвоевременное информирование об изменениях в схеме дорожного движения. По закону власти должны уведомлять граждан об изменениях за 20 дней до вступления изменений в силу, но ответственность за нарушение этого срока не предусмотрена.