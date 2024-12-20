Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совфед одобрил закон, дифференцирующий ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени его общественной опасности и тяжести последствий. Также ужесточается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за наиболее опасную форму мятежа в случае тяжких последствий.

Данный закон вносит изменения в статью 279 УК РФ "Вооруженный мятеж". Сейчас она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет за организацию вооруженного мятежа или активное в нем участие для свержения или насильственного изменения конституционного строя России либо нарушения территориальной целостности.

За участие в мятеже сохранится действующее наказание. За организацию мятежа или руководство им срок лишения свободы составит 15–20 лет. Если из-за мятежа погиб человек или наступили иные тяжкие последствия, то наказание составит 15–20 лет лишения свободы со штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей либо пожизненное лишение свободы.

Участника мятежа могут освободить от уголовной ответственности, если тот добровольно и своевременно сообщил органам власти или другим способом способствовал "предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ". Кроме того, в его действиях не должно быть иного состава преступления.

Ранее этот законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Также нижняя палата парламента одобрила поправку, которая исключает право на получение условно-досрочного освобождения (УДО) для тех, кто отбывает наказание за терроризм или вооруженный мятеж. Эти изменения коснутся статьи УК РФ "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания".