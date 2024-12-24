Депутат Кулиева призвала не нагружать школьников домашним заданием в Новый год

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Учителям не стоит нагружать школьников домашним заданием в новогодние каникулы, заявила член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева.

"В течение года родители и дети активно работают, и сейчас они нуждаются в отдыхе. Нужно посвятить данное время семье", – сказала она в беседе с РИА Новости.

По мнению депутата, Новый год является семейным праздником, поэтому его нужно проводить вместе. Домашнее задание на это время можно давать лишь в случае добровольного согласия самих учеников, считает парламентарий.

Кроме того, детский стоматолог Людмила Шемякина в беседе с "Газетой.ру" призвала не класть некоторые сладости в новогодние подарки детям. Речь идет о карамели, ирисках и леденцах.

"Такие сладости прилипают к зубам и дольше находятся в ротовой полости, что создает благоприятные условия для развития кариеса. Поэтому стоматологи не рекомендуют включать их в новогодние подарки для детей", – указала она.

Плохо на здоровье зубов влияет молочный шоколад, в котором много сахара и добавок. В целом сладости стоит употреблять как десерт, а не полноценный прием пищи, так как они вредны и для общего состояния тела человека.

"Лучше ограничивать употребление сладкого до одного раза в день. А после десерта важно чистить зубы", – советует специалист.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил министерству просвещения запретить в стране отметку "кол". По его мнению, некоторые учителя злоупотребляют данной оценкой и ставят ее за несущественные проступки, что влечет за собой фактическую невозможность исправить итоговую оценку.

Депутат подчеркивал, что в советские годы кол был аналогом вызова родителей в школу, а сегодня это инструмент эмоционального воздействия учителя.

