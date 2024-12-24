The Economist: Украина создает ракету, способную долететь до Москвы

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Украина проводит разработку ракеты, которая сможет долетать до Москвы. Об этом пишет журнал Economist.

В материале отмечается, что в условиях неопределенности с западной помощью Киев пытается возродить свою ракетную промышленность. По данным журнала, на Украине разрабатывается более 10 проектов ракет, среди которых одной из самых перспективных является ракета "Трембита", базовая модель которой развивает скорость до 400 километров в час с дальностью полета около 200 километров.

"Разрабатывается более крупная и мощная модель, которая достигнет Москвы", – утверждает журнал.

Серийное производство данной ракеты должно последовать за окончательными полевыми испытаниями. При этом высокопоставленный чиновник в службе безопасности Украины сообщил журналу, что стране необходимо еще не менее года, чтобы начать производить ракеты, которые "могли бы серьезно угрожать России".

Журнал отмечает, что за этот срок "многое может измениться".

Ранее The Wall Street Journal писал, что Киеву потребовались бы "годы и миллиарды долларов", чтобы создать военно-промышленный комплекс, сопоставимый по масштабам с российским ВПК. В материале отмечается постоянный рост себестоимости украинского оружия, одной из причин которого являются частые отключения электроэнергии в стране.