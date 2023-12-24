МИД Ирана выразил протест РФ после заявления о спорных островах

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Советника-посланника российского посольства в Иране вызвали в МИД страны для выражения протеста содержанию заявления, которое приняли по результатам VI заседания Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС). Об этом сообщается на сайте иранского МИД.

Как пишет информационное агентство Исламской Республики (IRNA), по мнению иранской стороны, в заявлении затрагивался вопрос территориальной целостности Ирана. Речь идет об островах Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб, которые Иран занял в 1971 году. Кроме того, на острова претендуют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), указано в материале.

Как сообщило агентство, в рамках форума Россия присоединилась к призывам поиска мирного решения конфликта "между ОАЭ и Ираном из-за островов".

В иранском министерстве иностранных дел добавили, что уважение суверенитета и территориальной целостности стран – одно из основополагающих принципов отношений между государствами. Кроме того, в ведомстве отметили, что спорные острова "постоянно принадлежат Ирану, и иранское правительство отвергает любые претензии любой стороны в этом отношении".

Ранее МИД России заявил протест японскому посольству из-за проведения военных учений на острове Хоккайдо, который расположен недалеко от границ РФ, с участием военнослужащих из США и Австралии. В российском дипведомстве указали, что рассматривают такие действия с подключением внерегиональных государств как потенциальную угрозу безопасности РФ.