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Политика

19:21

В МИД РФ вызвали поверенного в делах Украины после атаки на консульство России во Львове

политика

Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук

МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному в делах Украины в Москве в связи с атакой на российское генконсульство во Львове. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

"В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности <...> российских дипломатических и консульских представительств", – говорится в сообщении.

В российском министерстве подчеркнули, что власти Украины должны найти и привлечь к ответственности виновных в нападении на генконсульства, а также сделать все необходимое для выполнения своих международно-правовых обязательств. Кроме того, в МИД РФ рассчитывают, что Киев предоставит гарантии, что подобные инциденты больше не повторятся.

"Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения", – отмечается в тексте заявления.

В ночь на 24 декабря неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в ограждение генконсульства России во Львове. По данным местной полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Здание дипмиссии также не получило ущерба. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В мае МИД РФ заявил протест временному поверенному в делах Украины в РФ в связи с акциями украинских националистов. Сообщалось, что своими действиями они сорвали церемонию возложения цветов к памятнику А. С. Пушкину сотрудниками генконсульства РФ.

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