Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В МИД РФ вызван временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило. Ему заявлен решительный протест в связи с акциями украинских националистов, сообщила в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Речь идет о нарушении властями Украины обязательств по Венским конвенциям 1961 и 1963 годов. "В очередной раз мы потребовали от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и Генконсульства России на Украине, а также безопасность их сотрудников", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило в своем аккаунте в Twitter, что 7 мая во Львовской области местные националисты в присутствии полиции сорвали церемонию возложения цветов к памятнику А. С. Пушкина сотрудниками Генконсульства РФ.