МИД РФ предупредил о подготовке Киевом военной провокации в Донбассе

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В МИД РФ не исключили, что в ближайшие дни киевский режим может совершить провокацию на юго-востоке Украины и перейти к "силовым акциям" в Донбассе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений", – сказано в сообщении МИД. Захарова отметила усиливающуюся активность украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. В особенности это заметно на мариупольском и горловском направлениях, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о курсе украинского лидера Петра Порошенко на обострение отношений с Москвой. По его словам, это связано с "электоральными интересами" Порошенко накануне президентских выборов на Украине. При этом Песков заверил, что Россия по-прежнему будет оказывать поддержку жителям Донбасса, "отвергнутым" собственной страной.