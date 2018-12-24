В Турции заявили о желании продолжать сотрудничество с Россией в Сирии

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Турция намерена продолжать тесно сотрудничать с Россией в Сирии, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре, сообщает ТАСС.

По его словам, в свете развития новых событий начнутся новые координационные работы с РФ к востоку от реки Евфрат.

"Будем продолжать борьбу с террористами с прежней решимостью. Мы продолжим работать с поддержкой коалиции и местных формирований", – отметил Калын.

Он добавил, что в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" не будет никаких послаблений или приостановок.

Ранее стало известно, что решение США о выводе войск из Сирии побудило Турцию подождать с новой операцией в этой стране.