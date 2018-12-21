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21 декабря, 19:03

Турция отсрочила операцию после решения США о выводе войск из Сирии

политика за рубежом

21 декабря, 19:03

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Фото: АР/Burhan Ozbilici

Решение США о выводе войск из Сирии побудило Турцию подождать с новой операцией в этой стране, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его выступление транслировал телеканал NTV.

В то же время турецкий лидер добавил, что речь идет только о временной отсрочке операции. Он уточнил, что Анкара проработает новый план по уничтожению не только курдских формирований "Силы народной самообороны", но и террористов запрещенной в РФ группировки ИГ.

Эрдоган пояснил, что Турция не претендует на территории в Сирии, но не станет делать уступки для обеспечения собственной национальной безопасности. "Мы решительно настроены противостоять террористическим нападениям из Сирии", – отметил политик.

Он подчеркнул, что Турция была вынуждена предпринять меры по стабилизации ситуации в Сирии. Президент Турции утверждает, что "арабы, курды и туркоманы в Сирии приветствуют операции Анкары, потому что доверяют ей".

12 декабря Эрдоган собирался начать в ближайшие дни операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований "Силы народной самообороны" и партии "Демократический союз". Турция считает их сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана.

19 декабря Дональд Трамп приказал выводить американских военных из Сирии. По его мнению, победа над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии одержана. Американский лидер подчеркнул, что войска США находятся там исключительно ради этого. Вывод войск численностью более двух тысяч человек может занять порядка 60–100 дней.

Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что не видит признаков вывода американских военнослужащих из Сирии. Но он полагает, что это возможно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что у России есть вопросы насчет решения о выводе войск. Он призвал дождаться прояснения ситуации.

политика за рубежом

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