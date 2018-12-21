У России есть вопросы по решению США о выводе войск из Сирии – Лавров

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Детали решения о выводе войск США из Сирии вызывают у России много вопросов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Поэтому я предпочел бы посмотреть, как эта инициатива будет реализовываться, что последует за объявлением, поскольку я слышал, что и в США у многих это вызвало вопросы. Давайте дождемся прояснения ситуации", – сказал он, передает ТАСС. При этом глава МИД назвал решение о выводе войск шагом в правильном направлении.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не понимают, как, когда и куда США уходят из Сирии. Он также напомнил, что Россия легитимно, в рамках международного права и по просьбе Сирии оказала содействие сирийцам в освобождении их страны от международного терроризма.

19 декабря Дональд Трамп приказал начать вывод американских военных из Сирии. По его мнению, победа над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии одержана. Трамп подчеркнул, что американские войска находятся там исключительно ради этого. По данным правительства США, вывод войск численностью более двух тысяч человек займет 60–100 дней.