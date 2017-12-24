ЦИК продлил свою работу 24 декабря

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Воскресный рабочий день Центризбиркома продлили в связи с большим потоком желающих подать документы на выдвижение в качестве кандидатов в президенты РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

"В связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы, по распоряжению председателя рабочий день продлен", – цитирует представителей комиссии РИА Новости.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Старт избирательной кампании был объявлен 18 декабря.

Первым официальным кандидатом в президенты стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Владимир Путин уже объявил о намерении баллотироваться на новый срок. В этот раз глава государства будет вести кампанию в качестве самовыдвиженца.