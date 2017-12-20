ЦИК уведомят о сборе инициативной группы по выдвижению Путина‍

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Уведомление о сборе 26 декабря инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента подадут в ЦИК в ближайшее время. Об этом сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы", член Общественной палаты Ольга Амельченкова.

"Это как широко известные люди, как многократные олимпийские чемпионы Александр Карелин и Наталья Ищенко, ректор МГУ Виктор Садовничий, руководитель РСПП Александр Шохин, так и менее известные – эколог Максим Токарев, которого Владимир Владимирович наградил премией "Доброволец-2017", заместитель главного врача поликлиники Кирова Софья Войтко, которая встречала президента во время его посещения, участник антитеррористической операции в Сирии старший летчик авиационного звена ВВС России Алексей Ведящев", – рассказала Амельченкова.

Отмечается, что в число участников инициативной группы избирателей войдут те, кто лично общался с президентом.

Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента РФ 6 декабря. Об этом он сказал на встрече с сотрудниками завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.

В случае победы Путин, которому 7 октября исполнилось 65 лет, возглавит страну в четвертый раз. До этого он побеждал на выборах в 2000, 2004 и 2012 годах. С 2008 по 2012 работал в должности премьер-министра страны.

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года. Свои кандидатуры на пост президента уже выдвинули лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов от "Партии Роста", журналистки Екатерина Гордон и Ксения Собчак.