24 ноября, 18:29Политика
В Запорожье заявили о массовых обращениях жителей о переезде в РФ
Фото: depositphotos/labrador
Жители подконтрольного украинской стороне города Запорожье в массовом порядке обращаются с просьбой помочь им в переезде в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.
"Люди не хотят иметь ничего общего с преступным режимом Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) и его вооруженных бандитов", – заявил он.
По словам Рогова, обращения также поступают от запорожцев, которые покинули Украину и в настоящее время находятся в европейских государствах в качестве беженцев. Он уточнил, что особенно много таких заявок приходит из Германии, Австрии и Словакии.
Ранее сообщалось, что свыше 5 миллионов человек прибыли с Украины и из республик Донбасса в РФ с начала проведения спецоперации. Как уточнил постпред РФ при ООН Василий Небензя, из них более 730 тысяч являются детьми.
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