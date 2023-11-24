МВД Литвы направило президенту ходатайство о лишении балерины Лиепы гражданства

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МВД Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе ходатайство с предложением лишить российскую балерину Илзе Лиепу гражданства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Литовские инстанции считают, что публичные высказывания и действия артистки создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности страны.

Лиепа получила гражданство Литвы в порядке исключения в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

Ранее сообщалось, что Литва решила лишить гражданства российскую балерину за "дискредитацию государства". Литовское МВД поручило департаменту миграции начать соответствующую процедуру. Департамент попросил ряд ведомств оценить заявления женщины о Владимире Путине и конфликте на Украине.

Год назад балерина в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" поблагодарила армию России за возможность "до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями". Говоря о причинах поддержки происходящего, она отметила, что доверяет Путину.

Лиепа добавила, что ей жаль Украину. Комментируя снос памятников эпохи СССР, она отметила, что ей стыдно за страны Балтии, россиянам с президентом повезло, а также призвала ввести цензуру и идеологию.

Позднее, комментируя возможное лишение гражданства, артистка сказала, что любит Россию и изменить свою позицию не может.

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