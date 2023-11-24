Часть прибывших из России в Финляндию лиц не запросила убежище

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Часть прибывших накануне из России в Финляндию лиц не подали прошения об убежище и будут выдворены из страны с запретом въезда в Шенгенскую зону, сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

Уточняется, что всего в международный погранпереход "Вартиус" 23 ноября прибыли 34 человека без необходимых условий для въезда. Они заявили, что приехали из Сирии, Сомали и Египта. При этом у них не было виз, необходимых для въезда в Шенгенскую зону.

Пограничники рассказали, что некоторые из лиц не подали прошение о предоставлении убежища. Люди прибыли к государственной границе на пограничном переходе "Вартиус-Люття" на велосипедах. Они не согласились вернуться в Россию, несмотря на уговоры, а российская погранслужба закрыла за ними барьеры.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря. Это связано с ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

Из-за этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил режим повышенной готовности. По его словам, в регионе ожидают резкий рост иностранцев, которые попытаются выехать в Финляндию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения не приемлемы.

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