Политолог заявил, что ЕС не был готов к производству снарядов для Украины

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Евросоюз не рассчитывал на производство снарядов для Украины и не был к этому готов. Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" высказал глава Центра изучения военно-политических конфликтов Андрей Клинцевич.

"Военные заводы Евросоюза были ориентированы на высокотехнологичную, дорогую продукцию: танки, машины, самолеты. Снаряды шли вторично. Никто не рассчитывал их использовать в таком количестве", – заявил он.

Политолог пояснил, что для расширения производства ЕС требуются дополнительные средства и силы. При этом гарантии востребованности снарядов позже нет, из-за чего появляется риск простоя предприятий.

Ранее ЕС пожертвовал Украине транш макрофинансовой помощи в 1,5 миллиарда евро. Объем средств планируется направлять украинской армии ежемесячно. Всего же с начала боевых действий ЕС перевел Украине 85 миллиардов евро.



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