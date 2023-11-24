МИД РФ призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

Фото: 123RFuhdenis

Попытки привлечь НАТО к процедуре подъема химического оружия со дна Балтийского моря могут привести к плачевным последствиям. Такое мнение высказал директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

"Убеждены, что обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения России и других стран – союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков", – цитирует его РИА Новости.

Однако деятельность ХЕЛКОМ сейчас парализована из-за действий Запада, отметил Беляев. Он считает, что плачевные последствия из-за привлечения НАТО скажутся на всем регионе.

После окончания войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Российские ученые считают, что на дне могут находиться несколько тысяч тонн отравляющего вещества. По информации СМИ, начать операцию по подъему химоружия со дна ранее решила Германия.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты начали разрабатывать секретную стратегию противодействия оружию массового поражения. Более того, военное ведомство РФ обладает данными, согласно которым Вашингтон намерен создать спецподразделения для отпора противнику в условиях РХБ-заражения.

