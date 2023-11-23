Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы

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Россия не представляет угрозы для Европы, однако Евросоюз (ЕС) на самом деле сам является угрозой для РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отреагировав на соответствующие заявления президента Чехии Петра Павла.

Также он уточнил, что Европа фактически является континентом, который находится под контролем США.

"ЕС участвует в НАТО, который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам", – подчеркнул Песков в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент в своем телеграм-канале.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не собирается закрывать "окно в Европу", несмотря на то что оттуда "дует". По его словам, у РФ сейчас нет какого-либо конфликта с европейским обществом. Однако у России "сложные времена" с европейскими элитами.



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