Путин заявил, что Россия не планирует закрывать "окно в Европу"

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Россия не собирается закрывать "окно в Европу", несмотря на то что оттуда "дует", заявил Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Мы не хотим ни с кем рвать отношения, но мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем – ни двери, ни форточки, ни окна", – подчеркнул российский лидер.

По его словам, у РФ сейчас нет какого-либо конфликта с европейским обществом. Однако у России "сложные времена" с европейскими элитами.

"Если кто-то решил отгородиться – то это их дело, они сами себя обкрадывают", – указал он, поразившись запретам Чайковского, Шостаковича и Глинки на Западе.

Он также указал, что в РФ таким не занимаются. По словам российского лидера, "время все расставит на свои места".

Ранее президент РФ назвал людей, которые рушат мосты между народами, "недалекими" и некультурными. Он добавил, что они не понимают, в чем заключается миссия культуры.

При этом он подчеркнул, что военнослужащие и политики из различных стран с трудом "наводят мосты" между народами. Кроме того, президент России заявил, что спорт и культура являются проводниками взаимопонимания, без которых завершить конфликты трудно, а иногда даже невозможно.