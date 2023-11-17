17 ноября, 19:10Политика
Путин заявил, что Россия не планирует закрывать "окно в Европу"
Фото: kremlin.ru
Россия не собирается закрывать "окно в Европу", несмотря на то что оттуда "дует", заявил Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
"Мы не хотим ни с кем рвать отношения, но мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем – ни двери, ни форточки, ни окна", – подчеркнул российский лидер.
По его словам, у РФ сейчас нет какого-либо конфликта с европейским обществом. Однако у России "сложные времена" с европейскими элитами.
"Если кто-то решил отгородиться – то это их дело, они сами себя обкрадывают", – указал он, поразившись запретам Чайковского, Шостаковича и Глинки на Западе.
Он также указал, что в РФ таким не занимаются. По словам российского лидера, "время все расставит на свои места".
Ранее президент РФ назвал людей, которые рушат мосты между народами, "недалекими" и некультурными. Он добавил, что они не понимают, в чем заключается миссия культуры.
При этом он подчеркнул, что военнослужащие и политики из различных стран с трудом "наводят мосты" между народами. Кроме того, президент России заявил, что спорт и культура являются проводниками взаимопонимания, без которых завершить конфликты трудно, а иногда даже невозможно.
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