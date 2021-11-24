В Польше призвали ЕС начать юридическую и финансовую войну с Россией из-за Молдавии

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В Польше считают, что Евросоюзу нужно начать политическую, финансовую и юридическую войну с Россией. Такой призыв содержится в материале издания Biznes Alert.
По мнению автора публикации, сейчас для ЕС настало время нанести упреждающий удар по РФ.
"Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов <...> Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы", – выразил мнение автор статьи Войцех Якубик.
По его словам, такие меры аналогичны предложению польского государственного деятеля Юзефа Пилсудского, выступавшего в 1930-х годах за нападение Франции на Германию. Политик считал, что это поможет предотвратить крупный военный конфликт.
Якубик также утверждает, что Россия оказывает влияние на политику Молдавии, используя для этого долги Кишинева перед "Газпромом". Ситуацию усугубляет европейский газовый кризис, добавляет автор.
Ранее сообщалось, что "Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию через 48 часов, если не получит платеж, приходящийся на 22 ноября.
Представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что при заключении контракта "Газпром" учитывал сложное финансовое положение Молдавии и руководствовался стремлением сохранить возможность выплаты долгов республикой.
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