В Госдуме прокомментировали слова украинского генерала о "кошмарящей" Европу базе в Крыму

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Депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек назвал профессиональной неотесанностью слова украинского командования о том, что Россия собирается "кошмарить" Европу с Северной Африкой.

По его мнению, украинским генералам нужно чаще смотреть карту тактической и стратегической обстановки в мире.

"Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки – настоящая загадка. Да, сегодня Крым это мощный позиционный оборонительный рубеж, способный контролировать всю акваторию Черного и Азовского морей, не более", – цитирует депутата РИА Новости.

"Возможно, глава генштаба ВС Украины находится под воздействием наступательных доктрин, популярных в Киеве", – заключил парламентарий. Он напомнил, что, помимо них, есть и оборонительные доктрины.

Первый вице-спикер республики Ефим Фикс считает, что Генштаб Украины "несет бред" и "ищет сортиры" вместо того, чтобы заниматься серьезными вещами.

"Причем тут Крым, причем тут Средиземное море, эти люди даже не имеют академического образования. В результате вместо того, чтобы заняться оснащением армии и обеспечением безопасности своего государства, они ищут сортиры на своих лоханках, которые даже плыть самостоятельно не могут", – резюмировал он.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что заявлении Хомчака нет "военного звучания", так как оно является попыткой Киева "интернационализировать" вопрос Крыма. По утверждению эксперта, все вопросы по Крыму должны решаться Россией, частью которой является полуостров, передает RT.

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ранее сказал, что Крым – "плацдарм для господства" России в Средиземном море. Он полагает, что полуостров рассматривается как российская база, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку.