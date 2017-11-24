Президент Литвы предсказала Украине "долгий путь" в ЕС

24 ноября, 14:03
Фото: ТАСС/DPA/Rainer Jensen
Украину ожидает "долгий путь" для вступления в ЕС. Такое мнение высказала президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе пятого саммита "Восточное партнерство" в Брюсселе.
"Конечно, если они будут готовы, как только они будут готовы. Но предстоит долгий путь", − цитирует ТАСС слова Грибаускайте.
Как подчеркнула президент Литвы, Евросоюз готов предоставить Украине большой объем помощи Украине, но страна не пользуется этим в полной мере. "Из 12 миллиардов они взяли только две трети", − уточнила она. "Мы предлагаем многое Украине, теперь от нее зависит, сколько взять и как быстро провести реформы", − заключила Грибаускайте.
По словам литовского лидера, Евросоюз окажет поддержку Украине по вступлению в ЕС, но только тогда, та сама будет к этому готова.
Программа "Восточное партнерство" стартовала по инициативе ЕС в 2009 году. Она должна содействовать сближению с ЕС таких стран, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. В частности, программа предусматривает более активное политическое и экономическое взаимодействие участников и оказание финансовой помощи странам-партнерам из Восточной Европы.
Также стало известно, что в итоговой декларации саммита, принятой 24 ноября, его участники ограничились оценкой прогресса, достигнутого странами-партнерами на пути к политическому и экономическому сближению с Евросоюзом.
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