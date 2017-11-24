СМИ узнали содержание итоговой декларации саммита "Восточного партнерства"

24 ноября, 13:41
Фото: ТАСС/ZUMA
Итоговая декларация саммита "Восточного партнерства", принятая в Брюсселе 24 ноября, ограничивается оценкой прогресса, которого сумели достичь страны-партнеры в плане политического и экономического сближения с Евросоюзом. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
"Согласно той информации, которой я располагаю, итоговая декларация ограничивается оценкой усилий стран-партнеров на пути политического и экономического сближения с ЕС, а также их вклада в обеспечение мира в регионе", − цитирует РИА Новости слова собеседника агентства.
"Восточное партнерство" − программа Евросоюза, целью которой является сближение с ЕС таких стран, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. В рамках программы предусмотрено укрепление политического взаимодействия, интеграция бывших республик СССР в экономику Евросоюза, а также расширение финансовой помощи этим странам Восточной Европы. В то же время "Восточное партнерство" не предлагает ее участникам перспективу членства в ЕС.
Как ранее отметил высокопоставленный источник в ЕС, участники саммита не смогли сойтись во мнении по вопросу упоминания в декларации перспектив вступления в сообщество Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.
При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что воспрепятствовать росту стран-участниц "Восточного партнерства" и уничтожить их "коллективную силу" может Россия.
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