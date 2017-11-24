Мэй призвала Европу к бдительности из-за "российской угрозы"

24 ноября, 13:10
Фото: Tolga Akmen/ТАСС/Zuma
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй причислила Россию к враждебным государствам, за которыми нужно "внимательно следить".
По мнению Мэй, Россия может помешать росту стран-участниц Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина – ред.). Премьер также отметила, что государство якобы стремится "уничтожить нашу коллективную силу", сообщает "Газета.ру".
Предполагается также, что Мэй заявит во время саммита Восточного партнерства о противостоянии угрозам со стороны РФ и о намерении потратить 100 миллионов фунтов на борьбу с "дезинформацией".
Ранее глава правительства Великобритании увидела в России угрозу мировому порядку. По ее словам, Москва вмешивается в выборы и внутренние дела других государств, а также сеет раздор на Западе при помощи дезинформации.
Кроме того, сообщалось, что США намерены выделить450 тысяч долларов на поддержку развития свободы слова на Украине, а также на противостояние государства информационной войне.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: