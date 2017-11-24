Мэй призвала Европу к бдительности из-за "российской угрозы"

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй причислила Россию к враждебным государствам, за которыми нужно "внимательно следить".

По мнению Мэй, Россия может помешать росту стран-участниц Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина – ред.). Премьер также отметила, что государство якобы стремится "уничтожить нашу коллективную силу", сообщает "Газета.ру".

Предполагается также, что Мэй заявит во время саммита Восточного партнерства о противостоянии угрозам со стороны РФ и о намерении потратить 100 миллионов фунтов на борьбу с "дезинформацией".

Ранее глава правительства Великобритании увидела в России угрозу мировому порядку. По ее словам, Москва вмешивается в выборы и внутренние дела других государств, а также сеет раздор на Западе при помощи дезинформации.

Кроме того, сообщалось, что США намерены выделить450 тысяч долларов на поддержку развития свободы слова на Украине, а также на противостояние государства информационной войне.