Госдеп США выделит Украине 450 тысяч долларов на развитие свободы слова

Фото: пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Госдеп США планирует выделить 450 тысяч долларов на продвижение свободы слова на Украине. В частности средства будут направлены на противодействие информационной войне.

"Программа нацелена на выявление и предоставление местным активистам на Украине возможности выступать в защиту свободы слова, прессы и интернета, а также предлагает конструктивное, инновационное и уважающее права человека противодействие информационной войне", – цитирует документ RT.

Предполагается, что после реализации программы Украина сможет придерживаться международных обязательств в отношении свободы слова. Государство также будет преследовать собственные национальные интересы в условиях конфликта на своей территории.

Ранее в Киеве сообщили, что намерены передать США опыт борьбы с россиянами. Информацию Украина намерена предоставить в обмен на поставки оружия, обещанного стране Штатами. Вашингтон завил о желании передать государству вооружение на 47 миллионов долларов.

Кроме того, американский сенат поддержал выделение 4,6 миллиарда долларов на "сдерживание" России в Европе.