МИД Украины рассказал о передаче США "опыта борьбы с россиянами"

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в обмен на оружие Киев передаст коллегам из США "опыт борьбы с россиянами".

"Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами", − сказал украинский министр, передает РИА Новости.

Климкин уточнил, что кроме противотанковых ракетных комплексов Украина рассчитывает получить от Америки дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны.

Ранее Совет национальной безопасности США посоветовал Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin. В Белом доме полагают, что это поможет в "сдерживании агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов". Чтобы данное предложение вступило в силу, необходимо получить одобрение конгресса.

Американский сенат поддержал выделение 4,6 миллиарда долларов на "сдерживание" России в Европе.