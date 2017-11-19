Белый дом предложил выделить Украине 47 миллионов долларов на вооружение − СМИ

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Совет национальной безопасности США посоветовал Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC, в Белом доме полагают, что это поможет в "сдерживании агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов".

Чтобы данное предложение вступило в силу, необходимо получить одобрение конгресса.

Ранее сообщалось, что американский сенат поддержал выделение 4,6 миллиарда долларов на "сдерживание" России в Европе.

Статья расходов бюджета Пентагона на "сдерживание" России была увеличена с 3,4 миллиарда долларов, которые направляли в 2017 году, до 4,6 миллиарда в 2018-ом. Эти деньги направят на финансирование размещения американских военных на континенте, обновление военной инфраструктуры Европы и помощь союзникам. Документ будет направлен на подпись Дональду Трампу.