Конгрессмена Эммера выдвинули на пост спикера палаты представителей США

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Конгрессмена Тома Эммера (от штата Миннесота) выдвинули новым кандидатом на пост спикера палаты представителей конгресса США. Его по итогам закрытого голосования поддержали большинство республиканцев. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Эммеру необходимо одержать победу при голосовании в палате представителей полного состава для избрания спикером. Он должен преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в нижней палате конгресса, чтобы набрать необходимые 217 голосов.

Ранее республиканец Кевин Маккарти был смещен с поста спикера палаты представителей конгресса США. За инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против.

Между тем экс-президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру председателя юридического комитета палаты представителей конгресса Америки Джима Джордана на пост спикера в нижней палате.

Джордан же после избрания на пост планирует выступить против помощи Украине. Он считает, что США должны решать собственные проблемы, в частности, с ситуацией на границе и преступностью на улицах.

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