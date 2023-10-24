Психологу Петрановской грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

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Детскому психологу и публицисту Людмиле Петрановской грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в отношении Петрановской возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации").

В настоящее время принимаются меры, чтобы найти психолога, уточняется в сообщении.

Ранее глава федпроекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался в прокуратуру и просил проверить Петрановскую на дискредитацию ВС РФ и зарубежное финансирование.

Бородин отмечал, что психолог критиковала решения, принятые президентом и правительством РФ, касающиеся референдума в Крыму, Донбасса, а также СВО. Официальных комментариев от правоохранительных органов и Петрановской пока не поступало.

Также сообщалось, что общественник из Тюмени Юрий Рябцев обвинил губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) Наталью Комарову в дискредитации ВС РФ и написал на нее заявление в полицию.

Рябцева возмутили высказывания Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска. На вопрос о недостаточном обмундировании военнослужащих в зоне СВО она ответила, что регион не готовился к проведению спецоперации. Помимо этого, она заявила, что регион не "готовился к этой войне", так как "она нам не нужна".

Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО