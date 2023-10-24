Спецназ армии Молдавии проведет совместные учения с военными США

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Военные Молдавии и США проведут совместные учения Aurochs Partner. Они пройдут на территории республики с 25 по 30 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Молдавии.

Отмечается, что в маневрах поучаствуют свыше 200 военных из батальона специального назначения Fulger, а также армии Штатов. Они выполнят прыжки с парашютом в районах Фалешты, Флорешты и города Бельцы. Кроме того, в учениях задействуют военно-транспортный самолет НАТО C-17 Globemaster.

Всего на территории Молдавии в 2023 году было семь военных учений. Ряд из них проводили вблизи разделительной зоны безопасности, охраняемой российскими миротворцами.

Добавляется, что количество учений резервистов увеличилось в два раза. Также молдавские военные приняли участие в пяти учениях за рубежом. Руководство властей непризнанного Приднестровья ранее высказывало озабоченность по поводу возросшей активности молдавских военных.

Помимо этого, Молдавия увеличила военный бюджет на 68%, до 1,5 миллиарда леев (89 миллионов долларов), что составит около 0,5% ВВП. Уточняется, что Кишинев обратился за военной помощью к ЕС и США, которые значительно нарастили поставки стрелкового и другого вооружения.

Между тем совместные военные учения Еревана и Вашингтона прошли на армянской территории с 11 по 20 сентября. В Минобороны Армении заявляли, что цель мероприятий заключается в повышении уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмене опытом в сфере управления и тактической связи.

Учения были продолжены, несмотря на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Пентагоне подчеркивали, что учения будут завершены по утвержденному плану, так как в ведомстве не считают, что их военным, которые приехали в регион для обучения войск Армении, что-то угрожает.

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