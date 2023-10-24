Белоруссия может стать полноценным членом ШОС до конца 2023 года

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Белоруссия планирует до конца текущего года стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко.

Он напомнил, что 4 июля был подписан меморандум об обязательствах Минска в целях получения статуса государства – члена ШОС. На данный момент он ратифицирован четырьмя из девяти входящих в организацию стран. Этот процесс, по словам Головченко, продолжается.

"До конца года мы рассчитываем, что все государства-члены выполнят соответствующие внутригосударственные процедуры и мы станем полноправными участниками этого объединения", – сказал Головченко, видеофрагмент высказываний которого размещен в телеграм-канале белорусского правительства.

Ранее в МИД РФ прокомментировали заявление белорусского министра иностранных дел Сергея Алейника о том, что заявка Белоруссии на вступление в БРИКС находится в приоритете. Отмечалось, что Россия поддерживает стремление Белоруссии укреплять сотрудничество с БРИКС и готова содействовать в этом.

До этого сообщалось, что Россия и Белоруссия собираются начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году. План создания был согласован профильными ведомствами обеих стран.

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