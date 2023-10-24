СБУ задержала в Испании причастных к вывозу скифского золота с Украины

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Служба безопасности Украины заявила, что совместно с испанскими спецслужбами задержала группу злоумышленников, причастных к вывозу из страны исторических артефактов общей стоимостью 60 миллионов евро. Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

"Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности и полицией Королевства Испании нейтрализовала транснациональную преступную группировку, нелегально вывозившую с Украины изделия скифского золота для продажи в ЕС", – говорится в сообщении.

В результате были задержаны пять злоумышленников. В СБУ добавили, что в общей сложности правоохранители изъяли 11 изделий из золота, датируемых VIII–IV веками до нашей эры. Изделия были нелегально вывезены в страны Евросоюза в период с 2014 по 2020 год, заключили в ведомстве.

Стало известно, что незаконно вывезенные с Украины украшения относятся к историческому наследию Испании. Среди задержанных числятся трое испанских гражданина и два украинца.

Чтобы скрыть изделия, преступники сопровождали их документами на украинском, английском и испанском языках. Эти справки указывали на принадлежность предметов к Украинской православной церкви.

В Испании изъяли незаконно вывезенные с Украины украшения