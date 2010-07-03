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Политика

12:20

Песков прокомментировал слова Киселева о подготовке Путиным своего преемника

политика

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Полномочия президента РФ Владимира Путина будут сняты лишь после 2024 года, поэтому говорить о выборе преемника пока рано. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал слова журналиста Дмитрия Киселева о поиске Путиным своего сменщика.

"Мы в начальной стадии президентского цикла, поэтому (в Кремле. – Прим. ред.) сейчас об этом никто не думает, и все занимаются тяжелой работой", – цитирует его РБК.

Раннее на встрече со студентами журфака МГУ Киселев рассказал, что президент России готовит себе преемника на пост главы государства, поскольку любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти. "Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника – это общемировая традиция, но окончательное решение будут принимать граждане на выборах.

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