Трамп и Путин обсудят в Париже возможность полноформатного саммита

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Владимир Путин может посетить Вашингтон в будущем году для проведения полноформатного саммита, после чего последует ответный визит Дональда Трампа в Москву. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает "Интерфакс".

Он выразил надежду, что полноформатная встреча глав двух государств будет обсуждаться в Париже. На вопрос журналистов, сохранилось ли приглашение Путину посетить Вашингтон, он ответил положительно.

Ранее Путин выразил желание встретиться с лидером США во французской столице 11 ноября. Позже Трамп подтвердил возможность встречи с российским лидером в Париже.

16 июля 2018 года лидеры стран провели двусторонние переговоры в Хельсинки. Путин и Трамп общались тет-а-тет, после чего дали совместную пресс-конференцию. Личная встреча продолжалась два часа десять минут.