Шольц заявил, что Германия может ужесточить пограничный контроль с Польшей из-за мигрантов

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Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза из-за нелегальной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Польше разгорелся скандал из-за ускорения визовых процедур в отношении нескольких сотен виз для мигрантов, было инициировано уголовное расследование.

"Я не желаю, чтобы Польша просто махнула рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища", – заявил Шольц.

Он отметил, что количество мигрантов, прибывающих в страну, сильно возросло, и заявил, что те, кто прибывают из Польши, должны там же проходить регистрацию и процесс в связи с запросом на убежище.

Канцлер ФРГ не исключил, что "возможно, придется принять дополнительные меры на границах", и, в особенности, на польской. Он также выступил за диалог с Варшавой, чтобы та не усугубляла миграционный кризис.

Ранее сообщалось, что европейская комиссия предложила реформировать Шенгенскую зону. В вопросе миграционного кризиса эксперты предложили сократить число контрольно-пропускных пунктов и усилить меры по охране границы ЕС. Кроме того, в ЕК выступили за регулирование процедуры введения контроля на внутренних границах.