Совбез ООН проведет заседание по Украине 27 сентября

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Заседание Совета безопасности ООН состоится во вторник, 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на программу Совбеза.

Уточняется, что заседание планируется провести во второй половине дня по нью-йоркскому времени.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

