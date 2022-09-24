Захарова отметила провал попыток представить РФ изолированной в ООН

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Число встреч российской делегации на полях Генассамблеи ООН исключает все намеки на изоляцию Москвы. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Представитель министерства иностранных дел России опубликовала фотографию приветствия глав МИД РФ Сергея Лаврова и ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна в Нью-Йорке.

"Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла", – сказала Захарова.

Ранее Захарова сообщила, что министры иностранных дел Германии и Франции настойчиво запрашивали встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, несмотря на возможный запрет ЕС на двусторонние переговоры с Москвой. Она заявила, что Брюссель втихую отговаривает от контактов с Россией те страны, с которыми у нее много исторических, гуманитарных и экономических связей, при этом сами же представители ЕС просят о встрече.

