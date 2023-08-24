Минфин США ввел санкции против матери Рамзана Кадырова

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США ввели санкции против матери Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой и еще десяти физических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Отмечается, что в черный список также попали председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, командир Специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев и другие.

Помимо этого, рестрикции введены в отношении и международного детского центра "Артек".

В четверг, 24 августа, новые ограничительные меры в отношении России анонсировал американский президент Джо Байден. Он поздравил Украину с Днем независимости и подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву.

Днем ранее, 23 августа, Канада ввела санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что подобные меры призваны убедить Россию полностью покинуть территорию Украины.