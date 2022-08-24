Объем военной помощи Киеву от США почти втрое превысил оборонный бюджет Украины за год

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Объем предоставленной с января 2021 года Соединенными Штатами военной помощи Киеву почти в три раза превышает оборонный бюджет Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

"Всего с начала работы этой администрации в январе 2021 года мы объявили о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности на сумму около 13,6 миллиарда долларов. Это беспрецедентная сумма. Чтобы вам было понятнее, она примерно в три раза превышает годовой военный бюджет Украины", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине будет выделен пакет военной помощи в размере 2,98 миллиарда долларов.

Предполагается, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы ПВО и артиллерии, боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары. Отмечается, что новый пакет поддержки поможет вести оборону страны долгое время.

