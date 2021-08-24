Прокуратура проверит красноярского чиновника, назвавшего жителей "плаксивым сбродом"

Фото: facebook.com
Прокуратура проведет проверку в отношении советника главы администрации Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал жителей города "плаксивым сбродом" после их жалоб на смог из-за горящих лесов. Об этом сообщает радио "КП".
"В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по статье 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление")", – сообщили в ведомстве.
Представители Агафонова отметили, что на данный момент решение еще не принято. Правоохранители оценивают высказывание на наличие признаков правонарушения.
Ранее Агафонов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором высказался на счет комментариев к публикации в Instagram фигуриста Алексея Ягудина, написавшего, что он не почувствовал запаха гари во время посещения Красноярска, который накрыл смог от лесных пожаров в Якутии. Однако вскоре пост был удален.
Власти Красноярска заявили, что слова Андрея Агафонова о жителях региона как о "ноющей куче дерьма" являются его личным делом.
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