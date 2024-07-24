ГД предложила обязать владельцев квартир в старинных домах следить за состоянием здания

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Собственников квартир в старинных домах могут обязать следить за состоянием здания. Межфракционный законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, пишет ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, зампреда комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Колунова.

Изменения предлагается внести в закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Собственник жилого помещения в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия, обязан обеспечивать его поддержание в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на упрощение порядка проведения работ по содержанию объектов культурного наследия, если они не затрагивают их предмет охраны.

По мнению авторов инициативы, это позволит владельцам памятников истории и культуры сократить финансовые и временные затраты на проведение таких работ и будет способствовать заинтересованности правообладателей поддерживать принадлежащие им памятники истории и культуры в надлежащем техническом состоянии.

Член столичной Общественной палаты Филипп Смирнов и глава Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов ранее подали заявку на присвоение статуса объекта культурного наследия историческому зданию Филипповской булочной. Здание на улице Тверской, построенное по проекту Николая Эйхенвальда, сейчас находится на длительной реконструкции.

В усадьбе "Кузьминки" также приведут в порядок объекты культурного наследия, в том числе скульптуры львов. По словам реставраторов, работы займут не меньше года.