Путин обсудил с Мирзиеевым ключевые вопросы двустороннего взаимодействия

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Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили двустороннее взаимодействие и затронули ряд международных вопросов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, лидеры обсудили подготовку к запланированному на осень в Узбекистане заседанию Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", – говорится в сообщении.

Путин также поздравил Мирзиеева с 65-летием. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил большое уважение соотечественников и авторитет на мировой арене.

"Под Вашим руководством Узбекистан успешно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную конструктивную роль в международных делах", – отметил Путин.

Он оценил личный вклад президента Узбекистана в упрочение отношений стратегического партнерства между странами. Путин выразил надежду на продолжение диалога.

Ранее президент России наградил Мирзиеева орденом Александра Невского. В указе российского лидера отмечается, что Мирзиеев награждается за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

