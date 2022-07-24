РФ признала Багамы и острова Гернси и Мэн недружественными государствами

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Правительство РФ включило Багамы и острова Гернси и Мэн в список недружественных государств и территорий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По данным правительства, острова Гернси и Мэн поддержали введенные Великобританией антироссийские санкции. Багамы же ввели запрет на любые операции с Центробанком, российским Минфином и некоторыми кредитными организациями.

Перечень был создан в соответствии с указом президента РФ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

"Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях", – говорится в сообщении.

Ранее правительство России включило в перечень недружественных государств Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Согласно указу Владимира Путина, для этих стран вводится ограничение на возможность нанимать в посольства работников, находящихся в России. Для Греции лимит составит 34 человека, для Дании – 20, а для Словакии – 16.

