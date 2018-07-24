В ООН не смогли подтвердить информацию о демонтаже объектов на космодроме Сохэ в КНДР

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ООН не обладает информацией о демонтаже объектов на космодроме Сохэ в КНДР, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы только видели изображения, опубликованные на различных новостных сайтах", – цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Вместе с тем, представитель генсека ООН отметил, что если информация СМИ подтвердится, "это будет позитивным шагом".

Космодроме Сохэ (Тончхан-ни) расположен в провинции Пхенан-Пукто. На нем испытывали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15".

Согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на полигоне демонтируют здание для подготовки ракет-носителей, а также площадку, где испытывали ракетные двигатели.

Ранее американо-южнокорейский портал 38 North, на котором эксперты размещают публикации о КНДР, сообщил о начале демонтажа объектов на космодроме Сохэ.