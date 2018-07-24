КНДР начала демонтаж ключевого ракетного полигона

24 июля, 13:35
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Власти Северной Кореи приступили к демонтажу объектов на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в провинции Пхенан-Пукто. Именно там ранее проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", сообщает американо-южнокорейский портал 38 North, на котором эксперты размещают публикации о КНДР.
По информации портала, спутниковые снимки, сделанные 20 июля, показывают, что сейчас на полигоне идет демонтаж здания, где готовили к запуску ракеты-носители, а также демонтаж площадки для испытания ракетных двигателей.
Как считают эксперты, "данные усилия представляют собой значительные меры по установлению доверия со стороны Северной Кореи", ведь объекты космодрома Сохэ были очень важны для реализации для северокорейской программы по созданию межконтинентальных баллистических ракет. Судя по снимкам, объекты начали демонтировать около двух недель назад, отметили специалисты.
12 июня президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации КНДР, хотя конкретные сроки этого процесса пока не определены.
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