Депутат Буцкая: в ГД работают над списком разрешенных в России имен

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы работают над принципами создания разрешенного в России списка имен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

По ее словам, законопроект был написан быстро, после чего стартовала отработка по его функционированию. Однако, подчеркнула парламентарий, на данный момент не решено, от каких словарей можно было бы отталкиваться в этом вопросе.

"Надеюсь, что вместе с комитетом ГД по культуре мы сможем все-таки найти ответ на этот вопрос. Он, правда, очень сложный: есть имена, которые одновременно и мужские, и женские. Есть такие имена, которые в одном языке мужские, а в нашем – женские", – сказала депутат.

Буцкая выразила уверенность в необходимости такого списка, чтобы детям не давали имена, с которыми им будет сложно жить.

Ранее депутаты партии "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым выступили с инициативой разрешить несовершеннолетним менять имя в целях снижения буллинга среди детей. Он отмечал, что в последние годы родители зачастую выбирают детям нестандартные имена, которые могут стать причиной травли.

При этом Минюст не поддержал его идею, объяснив, что в соответствии с законодательством России изменение имени до достижения совершеннолетия возможно только с согласия обоих родителей.

